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Актер Алек Болдуин выстрелил на съемках фильма - погибла оператор и ранен режиссер

Киев • УНН

 • 65477 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Американский актер, комик и писатель Алек Болдуин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Актер Алек Болдуин выстрелил на съемках фильма - погибла оператор и ранен режиссер

Детали

Инцидент произошел в четверг во время съемок фильма за пределами Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико. От пули из огнестрельного оружия, выпущенной опытным актером Алеком Болдуином, который продюсирует и играет главную роль в вестерне, был убит его оператор-постановщик и ранен режиссер.

Как заявили представители офиса шерифа округа, стреляли в Галину Хатчинс, оператора-постановщика фильма "Ржавчина" (Rust), и режиссера Джоэла Соуза. Женщина-оператор, по данным из открытых источников, уроженка Украины.

Представитель Болдуина сообщил, что на съемочной площадке произошел несчастный случай, связанный с осечкой огнестрельного оружия с холостыми патронами. Сейчас, как указано, детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен.

42-летнюю Хатчинс по воздуху доставили в больницу Университета Нью-Мексико, где медицинский персонал констатировал ее смерть.

48-летний Соуза был доставлен на машине скорой помощи в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, где он проходит лечение от травм.

Что известно о жертве трагедии на съемочной площадке

По данным из открытых источников, Галина Хатчинс - кинематографист из Лос-Анджелеса, закончила консерваторию AFI в 2015 году. Галина была выбрана одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году, а также как оператор 21st Century Fox DP Lab в 2018 году.

Она, как указано - уроженка Украины, выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок. Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета в Украине и ранее работала журналистом-расследователем с британским производителем документальных фильмов в Европе.

Добавим, что производство фильма, где произошла трагедия, пока остановлено.

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