Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Супруга Алека Болдвина Хилария рассказала, что пара готовилась к худшему, прежде чем узнать о вердикте суда по делу актера о стрельбе на съемках фильма "Ржавчина", так как с тех пор они подвергались критике со стороны семьи Галины Хатчинс. Об этом сообщает The Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Жена актера Алека Болдвина, Хилария, призналась, что пара подготовилась к худшему перед объявлением вердикта по делу о съемках на площадке фильма "Ржавчина", так как семью обвинили в трагедии со смертью кинематографистки Галины Хатчинс, чья семья неоднократно критиковала супругов.

В третьем эпизоде нового реалити-шоу The Baldwins на канале TLC, Хилария, которой 41 год, призналась, что написала письма пятерым из семи своих детей, когда летела в Нью-Мексико, чтобы поддержать Алека во время судебного процесса.

"Это может звучать очень глупо, но я написала детям маленькие письма и спрятала их", — поделилась Хилария. Она объяснила, что оставила пятерых детей дома с другом.

"Я сказала своему другу, где они находятся, если что-то случится", — добавила Хилария. Она не уточнила, что именно она имела в виду, когда говорила о возможных опасностях.

У Алека и Хиларии семеро детей: Кармен (11 лет), Рафаэль (9 лет), Леонардо (8 лет), Ромео (6 лет), Эдуардо (4 года), Мария (4 года) и Илария (2 года).

Напоминаем

В октябре 2021 года американский актер Алек Болдвин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Погибшей оказалась операторка Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.