Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17782 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34288 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67765 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217638 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125050 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393521 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312338 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214107 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244399 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16589 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12322 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13564 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134344 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217638 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393521 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255458 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312338 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4212 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16119 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47103 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72526 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57584 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Киев • УНН

 • 164121 просмотра

Хилария Болдуин оставила письма для своих пятерых детей перед полетом в Нью-Мексико на суд над мужем. Женщина готовилась к худшему в деле о смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Супруга Алека Болдвина Хилария рассказала, что пара готовилась к худшему, прежде чем узнать о вердикте суда по делу актера о стрельбе на съемках фильма "Ржавчина", так как с тех пор они подвергались критике со стороны семьи Галины Хатчинс. Об этом сообщает The Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Жена актера Алека Болдвина, Хилария, призналась, что пара подготовилась к худшему перед объявлением вердикта по делу о съемках на площадке фильма "Ржавчина", так как семью обвинили в трагедии со смертью кинематографистки Галины Хатчинс, чья семья неоднократно критиковала супругов.

В третьем эпизоде нового реалити-шоу The Baldwins на канале TLC, Хилария, которой 41 год, призналась, что написала письма пятерым из семи своих детей, когда летела в Нью-Мексико, чтобы поддержать Алека во время судебного процесса.

"Это может звучать очень глупо, но я написала детям маленькие письма и спрятала их", — поделилась Хилария. Она объяснила, что оставила пятерых детей дома с другом.

"Я сказала своему другу, где они находятся, если что-то случится", — добавила Хилария. Она не уточнила, что именно она имела в виду, когда говорила о возможных опасностях.

У Алека и Хиларии семеро детей: Кармен (11 лет), Рафаэль (9 лет), Леонардо (8 лет), Ромео (6 лет), Эдуардо (4 года), Мария (4 года) и Илария (2 года).

Напоминаем

В октябре 2021 года американский актер Алек Болдвин случайно выстрелил в 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико в США, в результате чего она погибла. Погибшей оказалась операторка Галина Хатчинс. У нее украинское происхождение.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираУНН Lite
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96