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Війська рф захопили місто Суджа у Курській області - ISW

Київ • УНН

 • 120671 перегляди

Російські війська захопили Суджу та просунулись до Заолешенки. Тривають бої біля Гончарівки, Гуєвого, Журавки, Новенького та Басівки.

Війська рф захопили місто Суджа у Курській області - ISW

Російські війська захопили місто Суджа у курській області рф. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що російські війська нещодавно захопили Суджу та просунулися до південної Заолешенки (безпосередньо на північний захід від Суджі).

Крім того, джерело ISW, пов’язане з українською військовою розвідкою, 12 березня повідомило, що українські війська почали відхід із Суджі.

Російські військові блогери приписують захоплення міста підрозділам 11-ї повітряно-десантної бригади, 22-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 2-ї бригади спецназу (Головного управління військової розвідки Генштабу ЗС РФ). За словами блогерів, російські війська проводять "зачистки" у населеному пункті

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що, за даними російських військових блогерів, бої тривали біля Заолешенки, Гончарівки та Гуєвого, а також у Сумській області біля Журавки, Новенького та Басівки (все на захід від Суджі). Про цьому один із блогерів закликав російські війська створити буферну зону - ймовірно, у Сумській області - після того, як російські сили витіснять українські війська з Курської області.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на вечір 12 березня, не відповідає дійсності. Водночас він зазначив, що бої на Курщині наразі тривають, "складні дуже бої в напрямку Суджі також тривають".

Оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський12.03.25, 21:28 • 16743 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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