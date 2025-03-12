Інформація про захоплення Суджі росіянами не відповідає дійсності – ЦПД

Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.

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Водночас він зазначив, що бої на Курщині наразі тривають, "складні дуже бої в напрямку Суджі також тривають".

На Курщині рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці. Це важливо розуміти. Ситуація динамічна - підкреслив керівник ЦПД.

Він також повідомив, що росіяни нав‘язують бої в прикордонні Сумщини.

"Намагаються атакувати, Сили оборони відповідають на ці атаки, росіяни несуть втрати під час них", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. За його словами, росіяни намагаються прорвати оборону та перенести війну на Сумщину й Харківщину. При цьому втрати ворога вже склали понад 54,9 тис. осіб та 2,1 тис. техніки.

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