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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Українські військові продовжують ведення операції на Курщині - Генштаб

Київ • УНН

 • 21769 перегляди

Сили оборони України продовжують операцію на Курщині, відбивши п'ять атак противника. Тривають бої, ворог завдав авіаударів і здійснив 239 артобстрілів.

Українські військові продовжують ведення операції на Курщині - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де за сьогодні відбили п’ять атак противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів 

- зазначено у зведенні.

Оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський12.03.25, 21:28 • 16743 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області, не дивлячись на те, що росіяни намагаються максимально тиснути.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завляв, що у Курській області, зокрема в районі населеного пункту Суджа тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються прорвати українську оборону та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей, проте оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до росії щодо обговорення 30-денного припинення вогню з Україною.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц провів розмову зі своїм російським колегою.

Антоніна Туманова

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Війна
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