Українські військові продовжують ведення операції на Курщині - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України продовжують операцію на Курщині, відбивши п'ять атак противника. Тривають бої, ворог завдав авіаударів і здійснив 239 артобстрілів.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де за сьогодні відбили п’ять атак противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів
Оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський12.03.25, 21:28 • 16743 перегляди
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