Трамп: є люди, які їдуть до росії прямо зараз

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до росії щодо обговорення 30-денного припинення вогню з Україною, передає УНН.

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Як заявив Трамп, у США "є люди, які їдуть до росії прямо зараз", та зазначив, що "тепер все залежить від росії".

Він зазначив, що "ми отримали деякі позитивні повідомлення про припинення вогню", наголосивши, що США має речі, які могли б зробити у фінансовому сенсі, що було б дуже погано для росії.

Окрім того, він додав, що 2 квітня буде великим днем.

Нагадаємо

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій американської та української делегацій. Сторони обговорювали 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

Режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.