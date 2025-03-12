Трамп: есть люди, которые едут в россию прямо сейчас
Киев • УНН
По словам Трампа, американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня в Украине. Он также намекнул на финансовые меры, которые могут быть применены к россии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, у США "есть люди, которые едут в россию прямо сейчас", и отметил, что "теперь все зависит от россии".
Он отметил, что "мы получили некоторые положительные сообщения о прекращении огня", подчеркнув, что США имеет вещи, которые могли бы сделать в финансовом смысле, что было бы очень плохо для россии.
Кроме того, он добавил, что 2 апреля будет большим днем.
Напомним
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций американской и украинской делегаций. Стороны обсуждали 30-дневное прекращение огня, возобновление разведывательной поддержки и начало мирных переговоров.
Режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.