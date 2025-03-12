Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц провів розмову зі своїм російським колегою, передає УНН з посиланням на Sky news.

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Як пише видання, оскільки президент США Дональд Трамп підтвердив, що американська делегація їде до росії, Волц підтвердив, що розмовляв зі своїм російським колегою.

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За словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт, яку цитує ВВС, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф відправиться до москви пізніше цього тижня.

"Ми закликаємо росіян підписати цей план", — сказав Лівітт журналістам, додавши, що президент "очікує, що росіяни допоможуть нам довести це до кінцевої зони".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до росії щодо обговорення 30-денного припинення вогню з Україною.