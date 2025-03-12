Волц провел разговор со своим российским коллегой
Киев • УНН
Советник президента США по нацбезопасности Майкл Волц провел разговор с российским коллегой. Американская делегация направляется в Россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц провел разговор со своим российским коллегой, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Как пишет издание, поскольку президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация едет в россию, Волц подтвердил, что разговаривал со своим российским коллегой.
Добавим
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которую цитирует ВВС, специальный представитель Трампа Стив Виткофф отправится в москву позже на этой неделе.
"Мы призываем россиян подписать этот план", - сказал Ливитт журналистам, добавив, что президент "ожидает, что россияне помогут нам довести это до конечной зоны".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.