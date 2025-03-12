Украинские военные продолжают ведение операции на Курщине - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины продолжают операцию на Курщине, отбив пять атак противника. Продолжаются бои, враг нанес авиаудары и совершил 239 артобстрелов.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где за сегодня отбили пять атак противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска за сегодня отбили пять атак противника, девять боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли шесть авиаударов, применив семь управляемых авиабомб и осуществили 239 артиллерийских обстрелов
Оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - Сырский12.03.25, 21:28 • 16730 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области, несмотря на то, что россияне пытаются максимально давить.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.
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