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Украинские военные продолжают ведение операции на Курщине - Генштаб

Киев • УНН

 • 21762 просмотра

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курщине, отбив пять атак противника. Продолжаются бои, враг нанес авиаудары и совершил 239 артобстрелов.

Украинские военные продолжают ведение операции на Курщине - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где за сегодня отбили пять атак противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска за сегодня отбили пять атак противника, девять боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли шесть авиаударов, применив семь управляемых авиабомб и осуществили 239 артиллерийских обстрелов 

- указано в сводке.

Оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - Сырский12.03.25, 21:28 • 16730 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области, несмотря на то, что россияне пытаются максимально давить.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области, в частности в районе населенного пункта Суджа продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей, однако оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц провел разговор со своим российским коллегой.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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