Оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - Сырский

В Курской области, в частности в районе населенного пункта Суджа, продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей, однако оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области рф и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери - сообщил Сырский.

Он добавил, что по состоянию на 18 часов, на Курском направлении украинские войска отбивали восемь штурмовых действий противника.

В наиболее сложной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения. Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - добавил Сырский.

Также, по его словам, с начала Курской операции общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из них: безвозвратные – более 22,2 тыс., санитарные – 31,8 тыс., пленные – 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники. Кроме того, почти полторы тысячи дронов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области, несмотря на то, что россияне пытаются максимально давить.