Оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський

На Курщині тривають бої, росіяни намагаються прорвати оборону та перенести війну на Сумщину й Харківщину. Втрати рф склали понад 54,9 тис. осіб та 2,1 тис. техніки.

У Курській області, зокрема в районі населеного пункту Суджа тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються прорвати українську оборону та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей, проте оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН. В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області рф та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей. Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат - повідомив Сирський. Він додав, що станом на 18-ту годину, на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмових дій противника. У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження. Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - додав Сирський. Також, за його словами, з початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи. Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів. Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області, не дивлячись на те, що росіяни намагаються максимально тиснути.