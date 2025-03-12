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Зеленський: українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області

Київ • УНН

 • 127655 перегляди

Президент заявив, що українські війська продовжують діяти на території курської області, незважаючи на тиск росіян. Він також наголосив на ймовірності інформаційних атак з боку РФ.

Зеленський: українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області, не дивлячись на те, що росіяни намагаються максимально тиснути, передає УНН.

Деталі

"Наші війська на території курської області виконують свої завдання. росіяни намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів.

Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Вони будуть робити залякування. Я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також. Треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій російської федерації перед будь-яким форматом дипломатії", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на це треба тверезо дивитися і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні.

"Безумовно, люди повинні не бути в інформаційному вакуумі, і нашій розвідці, і нашим військовим, Міністерству оборони треба швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Але ми повинні з вами готуватися до сильного інформаційного тиску. Повірте мені, особисто ми знаходимося в різного формату таких ситуаціях уже певний час. Ми розуміємо, що відбувається", - додав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні OSINT-проект DeepState повідомляв, що ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню, що у курській області.

Нагадаємо

Протягом доби на фронті сталося 259 боїв, найбільше - на Покровському напрямку.

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