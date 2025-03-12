Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области, несмотря на то, что россияне пытаются максимально давить, передает УНН.

Детали

"Наши войска на территории курской области выполняют свои задачи. россияне пытаются однозначно максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать, сохраняет максимум жизней наших воинов.

Нам понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. Я думаю, что вопрос даже не в том, что они поднимают градус на Курском направлении. Они будут делать запугивания. Я думаю, будут разные. И ядерного характера тоже. Надо понять, что это понятная методичка действий российской федерации перед любым форматом дипломатии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на это надо трезво смотреть и реагировать на реальные угрозы, а не только на информационные.

"Безусловно, люди должны не быть в информационном вакууме, и нашей разведке, и нашим военным, Министерству обороны надо быстро реагировать, опровергать ту или иную информацию, угрозы или не угрозы. Но мы должны с вами готовиться к сильному информационному давлению. Поверьте мне, лично мы находимся в разного формата таких ситуациях уже определенное время. Мы понимаем, что происходит", - добавил Зеленский.

Дополнение

Сегодня OSINT-проект DeepState сообщал, что враг оккупировал Махновку, Замостье, Казачью Локню, что в курской области.

Напомним

В течение суток на фронте произошло 259 боев, больше всего - на Покровском направлении.