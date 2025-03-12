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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Київ • УНН

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Протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень. РФ завдала 2 ракетні та 74 авіаудари, здійснила понад 5000 обстрілів, залучила 2285 дронів-камікадзе.

259 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше - карта Генштабу

Протягом доби на фронті сталося 259 боїв, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 12 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів марно намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та 44 артсистеми12.03.25, 07:54 • 132636 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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