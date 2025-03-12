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259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

Киев • УНН

 • 25786 просмотра

В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.

259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

В течение суток на фронте произошло 259 боев, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ 12 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 156 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2285 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Катериновка, Ямполевка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

На Сиверском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 32 атаки неподалеку от населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверово, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка, Улаклы и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 18 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополя, Привольного, Скудного, Вольного Поля и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобковое.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 33 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 22 авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности девять - из реактивных систем залпового огня.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы12.03.2025, 07:54 • 132632 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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