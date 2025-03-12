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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Киев • УНН

 • 132632 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 11 марта российские войска потеряли 1430 солдат и 44 артсистемы. Также уничтожены танки, ББМ, РСЗО и другая техника противника.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

За сутки 11 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1430 солдат и 44 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 889050 (+1430) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10306 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 21430 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 24390 (+44)
          • РСЗО ‒ 1314 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1103 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28912 (+111)
                    • крылатые ракеты ‒ 3120 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40274 (+69)
                            • специальная техника ‒ 3777 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Вражеские войска захватили несколько населенных пунктов возле Суджи, заставив украинские войска отступить. Продолжаются атаки на Суджу и приграничные районы Сумской области.

                              В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ12.03.25, 07:34 • 19427 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Украина
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