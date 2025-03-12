Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 11 марта российские войска потеряли 1430 солдат и 44 артсистемы. Также уничтожены танки, ББМ, РСЗО и другая техника противника.
За сутки 11 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1430 солдат и 44 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 889050 (+1430) человек ликвидировано
- танков ‒ 10306 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 21430 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 24390 (+44)
- РСЗО ‒ 1314 (+1)
- средства ПВО ‒ 1103 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28912 (+111)
- крылатые ракеты ‒ 3120 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 40274 (+69)
- специальная техника ‒ 3777 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Вражеские войска захватили несколько населенных пунктов возле Суджи, заставив украинские войска отступить. Продолжаются атаки на Суджу и приграничные районы Сумской области.
В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ12.03.25, 07:34 • 19427 просмотров