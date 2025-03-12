Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та 44 артсистеми
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 11 березня російські війська втратили 1430 солдатів та 44 артсистеми. Також знищено танки, ББМ, РСЗВ та іншу техніку противника.
За добу 11 березня російські війська втратили на війні з Україною 1430 солдатів і 44 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 889050 (+1430) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10306 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7)
- артилерійських систем ‒ 24390 (+44)
- РСЗВ ‒ 1314 (+1)
- засоби ППО ‒ 1103 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28912 (+111)
- крилаті ракети ‒ 3120 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40274 (+69)
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+2)
Дані уточнюються.
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