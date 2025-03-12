Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та 44 артсистеми

За добу 11 березня російські війська втратили на війні з Україною 1430 солдатів і 44 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 889050 (+1430) осіб ліквідовано

танків ‒ 10306 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7)

артилерійських систем ‒ 24390 (+44)

РСЗВ ‒ 1314 (+1)

засоби ППО ‒ 1103 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28912 (+111)

крилаті ракети ‒ 3120 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 40274 (+69)

спеціальна техніка ‒ 3777 (+2)

Дані уточнюються.

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