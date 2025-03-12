У Чорному морі чергує російський ракетоносій з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

Ворог тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на ранок понеділка, 10 березня, в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, з який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет