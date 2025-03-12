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У Чорному морі чергує російський ракетоносій з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

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В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

У Чорному морі чергує російський ракетоносій з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

Ворог тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на ранок понеділка, 10 березня, в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, з який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет

 - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

Крім того, як повідомили Військово-морські сили ЗСУ, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 12 суден, з них 5 продовжили рух з протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ додали, що ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Напередодні танкер армії США "Stena Immaculate" з авіаційним паливом зіткнувся з португальським контейнеровозом біля берегів Британії. Один член екіпажу зник, пожежа триває, три країни проводять рятувальну операцію.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я: до Катару прибув посланець США Віткофф12.03.25, 07:15 • 20588 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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