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В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 19427 просмотра

В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ

Враг держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро понедельника, 10 марта, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет

 - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Кроме того, как сообщили Военно-морские силы ВСУ, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 12 судов, из них 5 продолжили движение из пролива Босфор.

В ВМС ВСУ добавили, что враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Накануне танкер армии США "Stena Immaculate" с авиационным топливом столкнулся с португальским контейнеровозом у берегов Британии. Один член экипажа скрылся, пожар продолжается, три страны проводят спасательную операцию.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Военно-морские силы Украины
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