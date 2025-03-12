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Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Киев • УНН

 • 93719 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что бои на Курщине продолжаются, а россияне навязывают бои в приграничье Сумщины, получая отпор от Сил обороны.

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на сейчас, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.

Детали

В то же время он отметил, что бои на Курщине сейчас продолжаются, "сложные очень бои в направлении Суджи также продолжаются". 

На Курщине решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке. Это важно понимать. Ситуация динамичная

- подчеркнул руководитель ЦПД.

Он также сообщил, что россияне навязывают бои в приграничье Сумщины.

"Пытаются атаковать, Силы обороны отвечают на эти атаки, россияне несут потери во время них", - резюмировал Коваленко.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо. По его словам, россияне пытаются прорвать оборону и перенести войну на Сумщину и Харьковщину. При этом потери врага уже составили более 54,9 тыс. человек и 2,1 тыс. техники.

Украинские военные продолжают ведение операции на Курщине - Генштаб12.03.25, 22:18 • 21762 просмотра

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