Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что бои на Курщине продолжаются, а россияне навязывают бои в приграничье Сумщины, получая отпор от Сил обороны.
Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на сейчас, не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.
Детали
В то же время он отметил, что бои на Курщине сейчас продолжаются, "сложные очень бои в направлении Суджи также продолжаются".
На Курщине решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке. Это важно понимать. Ситуация динамичная
Он также сообщил, что россияне навязывают бои в приграничье Сумщины.
"Пытаются атаковать, Силы обороны отвечают на эти атаки, россияне несут потери во время них", - резюмировал Коваленко.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо. По его словам, россияне пытаются прорвать оборону и перенести войну на Сумщину и Харьковщину. При этом потери врага уже составили более 54,9 тыс. человек и 2,1 тыс. техники.
Украинские военные продолжают ведение операции на Курщине - Генштаб12.03.25, 22:18 • 21762 просмотра