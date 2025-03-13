Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW
Киев • УНН
российские войска захватили Суджу и продвинулись к Заолешенке. Продолжаются бои возле Гончаровки, Гуевого, Журавки, Новенького и Басовки.
российские войска захватили город Суджа в курской области рф. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские войска недавно захватили Суджу и продвинулись к южной Заолешенке (непосредственно к северо-западу от Суджи).
Кроме того, источник ISW, связанный с украинской военной разведкой, 12 марта сообщил, что украинские войска начали отход из Суджи.
Российские военные блогеры приписывают захват города подразделениям 11-й воздушно-десантной бригады, 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 2-й бригады спецназа (Главного управления военной разведки Генштаба ВС РФ). По словам блогеров, российские войска проводят "зачистки" в населенном пункте
Также отмечается, что, по данным российских военных блогеров, бои продолжались возле Заолешенки, Гончаровки и Гуевого, а также в Сумской области возле Журавки, Новенького и Басовки (все к западу от Суджи). Об этом один из блогеров призвал российские войска создать буферную зону - вероятно, в Сумской области - после того, как российские силы вытеснят украинские войска из Курской области.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на вечер 12 марта, не соответствует действительности. В то же время он отметил, что бои на Курщине пока продолжаются, "сложные очень бои в направлении Суджи также продолжаются".
Оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - Сырский12.03.25, 21:28 • 16730 просмотров