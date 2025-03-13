Ризик шатдауну зростає: демократи обіцяють блокувати законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду
Київ • УНН
Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.
Демократична партія в Сенаті Конгресу США заблокує прийняття законопроєкту республіканців щодо продовження державного фінансування на нинішньому рівні до кінця фіскального року у вересні. Про це заявив лідер демократів Чак Шумер, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
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Натомість Шумер закликав опонентів прийняти план його політичної сили щодо надання фінансування до 11 квітня.
Видання зазначає, що заява Шумера "підняла ставки в триваючій грі між республіканцями та демократами в Конгресі" та збільшила ризик шатдауну у США.
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У свою чергу лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що готовий дозволити демократам проголосувати за законопроєкт про короткострокові витрати, якщо вони дадуть згоду на всі остаточні голосування щодо заходу Палати представників, відомого як CR (резолюція, що триває), до дедлайну, який спливає опівночі у п'ятницю.
Зрештою, ми хочемо фінансувати уряд. Сподіваюся, вони також. І спосіб зробити це - ухвалити CR
Видання додає, що найбільш віддані та активні демократи вимагають конфронтації, щоб стримати зусилля Трампа та Ілона Маска з ліквідації цілих федеральних агентств. Але багато поміркованих бажають почекати і дозволити Трампу зазнати поразки в економічних питаннях.
Нагадаємо
Напередодні Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду. Тепер документ має схвалити Сенат. Для цього буде потрібна двопартійна підтримка.
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