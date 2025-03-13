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Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Киев • УНН

 • 105265 просмотра

Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Демократическая партия в Сенате Конгресса США заблокирует принятие законопроекта республиканцев о продлении государственного финансирования на нынешнем уровне до конца фискального года в сентябре. Об этом заявил лидер демократов Чак Шумер, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Вместо этого Шумер призвал оппонентов принять план его политической силы по предоставлению финансирования до 11 апреля.

Издание отмечает, что заявление Шумера "подняло ставки в продолжающейся игре между республиканцами и демократами в Конгрессе" и увеличило риск шатдауна в США.

Американские акции подверглись резким ударам из-за очередных угроз президента Дональда Трампа ввести пошлины и опасений, что неопределенность потребителей и бизнеса уже тормозит экономику США

- говорится в статье.

В свою очередь лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил, что готов позволить демократам проголосовать за законопроект о краткосрочных расходах, если они дадут согласие на все окончательные голосования по мероприятию Палаты представителей, известному как CR (резолюция, которая продолжается), до дедлайна, который истекает в полночь в пятницу.

В конце концов, мы хотим финансировать правительство. Надеюсь, они тоже. И способ сделать это - принять CR

- сказал Тун.

Издание добавляет, что самые преданные и активные демократы требуют конфронтации, чтобы сдержать усилия Трампа и Илона Маска по ликвидации целых федеральных агентств. Но многие умеренные хотят подождать и позволить Трампу потерпеть поражение в экономических вопросах.

Напомним

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект для предотвращения приостановки работы правительства. Теперь документ должен одобрить Сенат. Для этого потребуется двухпартийная поддержка.

"Они хотят уничтожить страну": Трамп предупредил о возможном "шатдауне" в США10.03.25, 05:47 • 31102 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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