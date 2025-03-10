"Они хотят уничтожить страну": Трамп предупредил о возможном "шатдауне" в США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном прекращении работы правительства из-за действий Демократической партии. Конгресс планирует проголосовать за резолюцию о временном финансировании, чтобы предотвратить "шатдаун".
Глава Белого дома Дональд Трамп не исключает прекращения работы правительства США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам Трампа, так называемый "шатдаун" может произойти по вине Демократической партии.
Демократы этого хотят. Они хотят уничтожить страну. Так что я не могу вам сказать точно, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет
Издание отмечает, что во вторник Конгресс проголосует за резолюцию о временном финансировании правительства, которое истекает в конце недели, и таким образом поможет избежать шатдауна.
"Этот шаг предполагает финансирование правительства до 30 сентября и направлен на то, чтобы выиграть время для Трампа и лидеров Республиканской партии, чтобы провести ключевые пункты повестки дня президента через Конгресс этим летом", - говорится в статье.
Напомним
В декабре 2024 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, направленный на избежание остановки работы правительства. Предыдущие попытки достичь соглашений наталкивались на внутрипартийные разногласия республиканцев.
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