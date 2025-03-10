"Вони хочуть знищити країну": Трамп попередив про можливий "шатдаун" у США

Глава Білого дому Дональд Трамп не виключає припинення роботи уряду США. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

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За словами Трампа, так званий "шатдаун" може відбутися з вини Демократичної партії.

Демократи хочуть цього. Вони хочуть знищити країну. Отже, я не можу вам сказати точно, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться