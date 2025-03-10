"Вони хочуть знищити країну": Трамп попередив про можливий "шатдаун" у США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".
Глава Білого дому Дональд Трамп не виключає припинення роботи уряду США. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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За словами Трампа, так званий "шатдаун" може відбутися з вини Демократичної партії.
Демократи хочуть цього. Вони хочуть знищити країну. Отже, я не можу вам сказати точно, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться
Видання зазначає, що у вівторок Конгрес проголосує за резолюцію про тимчасове фінансування уряду, яке вичерпується наприкінці тижня, і таким чином допоможе уникнути шатдауну.
"Цей захід передбачає фінансування уряду до 30 вересня та має на меті виграти час для Трампа та лідерів Республіканської партії, щоб керувати ключовими пунктами порядку денного президента через Конгрес цього літа", - йдеться у статті.
Нагадаємо
У грудні 2024 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, спрямований на уникнення зупинки роботи уряду. Попередні спроби досягти домовленостей наштовхувалися на внутрішньопартійні розбіжності республіканців.
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