У Сенаті США республіканці заблокували п'ять резолюцій на підтримку України

П’ять різних резолюцій на підтримку України, винесені в середу, 05 березня на розгляд верхньої палати Конгресу США різними сенаторами, були заблоковані республіканською більшістю. Про це інформує Голос Америки із посиланням на офіси законодавців, які ініціювали процес, передає УНН.

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Зазначається, що п'ять сенаторів винесли на голосування кожен свою версію проєкту резолюції на підтримку України.

У тексті кожної із цих резолюцій містився заклик "засудити жорстоке вторгнення володимира путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії"

Голос Америки повідомляє, що авторами резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь і Пітер Велч, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Всі законодавчі ініціативи були заблоковані. При цьому зазначається, що їхній розгляд не був занесений до протоколу голосування, відтак точних даних про те, хто віддав свої голоси "за", а хто "проти", немає.

Водночас повідомляється, що одним із опонентів виступив глава Комітету у міжнародних відносинах Сенату республіканець Джим Ріш, який був послідовним прихильником допомоги Україні.

Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом. Особисто я повністю згоден із цією думкою