У Сенаті США республіканці заблокували п'ять резолюцій на підтримку України
Київ • УНН
П'ять різних резолюцій щодо підтримки України були заблоковані республіканською більшістю в Сенаті США. Документи, подані демократами та Берні Сандерсом, містили заклик засудити вторгнення РФ та підтвердити підтримку України.
П’ять різних резолюцій на підтримку України, винесені в середу, 05 березня на розгляд верхньої палати Конгресу США різними сенаторами, були заблоковані республіканською більшістю. Про це інформує Голос Америки із посиланням на офіси законодавців, які ініціювали процес, передає УНН.
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Зазначається, що п'ять сенаторів винесли на голосування кожен свою версію проєкту резолюції на підтримку України.
У тексті кожної із цих резолюцій містився заклик "засудити жорстоке вторгнення володимира путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії"
Голос Америки повідомляє, що авторами резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь і Пітер Велч, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.
Всі законодавчі ініціативи були заблоковані. При цьому зазначається, що їхній розгляд не був занесений до протоколу голосування, відтак точних даних про те, хто віддав свої голоси "за", а хто "проти", немає.
Водночас повідомляється, що одним із опонентів виступив глава Комітету у міжнародних відносинах Сенату республіканець Джим Ріш, який був послідовним прихильником допомоги Україні.
Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом. Особисто я повністю згоден із цією думкою
Щоправда, він уточнив, що такий документ ніяк не вплине на путіна.
Нагадаємо
До Палати представників було внесено проєкт резолюції щодо вшанування жертв України та засудження російської агресії. Документ підтверджує підтримку України та закликає рф виконати міжнародні зобов'язання.
Єврорада збереться на наступне засідання щодо військової підтримки України 21 березня - Стефанішина07.03.25, 14:23 • 12856 переглядiв