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В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

Киев • УНН

 • 64987 просмотра

Пять различных резолюций по поддержке Украины были заблокированы республиканским большинством в Сенате США. Документы, представленные демократами и Берни Сандерсом, содержали призыв осудить вторжение рф и подтвердить поддержку Украины.

В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

Пять различных резолюций в поддержку Украины, вынесенных в среду, 05 марта на рассмотрение верхней палаты Конгресса США различными сенаторами, были заблокированы республиканским большинством. Об этом информирует Голос Америки со ссылкой на офисы законодателей, которые инициировали процесс, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пять сенаторов вынесли на голосование каждую свою версию проекта резолюции в поддержку Украины.

В тексте каждой из этих резолюций содержался призыв "осудить жестокое вторжение владимира путина в Украину и вновь подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами Украины и западной демократии"

- говорится в сообщении.

Голос Америки сообщает, что авторами резолюций выступили сенаторы-демократы: Майкл Беннет, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь и Питер Уэлч, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Все законодательные инициативы были заблокированы. При этом отмечается, что их рассмотрение не было занесено в протокол голосования, следовательно, точных данных о том, кто отдал свои голоса "за", а кто "против", нет.

В то же время сообщается, что одним из оппонентов выступил глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джим Риш, который был последовательным сторонником помощи Украине.

Это даже не законопроект, это лишь резолюция. Нет никого, кто бы не согласился с ее текстом. Лично я полностью согласен с этой мыслью

отметил Риш.

Правда, он уточнил, что такой документ никак не повлияет на путина.

Напомним

В Палату представителей был внесен проект резолюции о почтении жертв Украины и осуждении российской агрессии. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает рф выполнить международные обязательства.

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