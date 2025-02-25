У Конгресі США представлено проєкт резолюції на підтримку України

До Палати представників подано проєкт резолюції на підтримку України в обороні від росії. Авторами ініціативи є члени "Українського кокусу" в Конгресі. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає УНН.

У преамбулі проєкта "Про вшанування героїчних жертв народу України через 3 роки після незаконної та неспровокованої війни президента росії владіміра путіна проти України 24 лютого 2022 року та про визнання жахливої ціни злочинів, які росія вчинила проти людства, в ході своєї агресії" зазначено, що, зокрема:

Вторгнення рф до України розпочалось в 2014 році;

24 лютого 2022 року путін та його адміністрація розпочали повномасштабне вторгнення в Україну;

вторгнення рф в Україну спрямоване на досягнення мети путіна щодо захоплення всієї суверенної України;

понад 12 000 мирних жителів були вбиті та майже 29 178 отримали поранення внаслідок агресивної війни росії;

понад 19 000 дітей, які народилися в Україні, були незаконно викрадені рф та її симпатиками та вивезені з метою перетворення їх на російських громадян;

загальна вартість прямих збитків і руйнувань України оцінюється в понад 400 000 000 000 доларів.

У резолютивній частині документа відзначається, що Палата, зокрема:

підтверджує свою відданість народу України та рішучу підтримку України;

однозначно засуджує путіна та його авторитарний режим;

висловлює необхідність відновлення українського контролю над українськими територіями;

підтверджує важливість Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та закликає росію виконати свої попередні зобов’язання.

Нагадаємо

Посольство України в США працює над організацією зустрічей команд перзидента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Також посольство має гарні контакти із держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.