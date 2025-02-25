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15 березня, 19:03 • 126123 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 149169 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140161 перегляди

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15 березня, 12:52 • 118036 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Конгресі США представлено проєкт резолюції на підтримку України

У Конгресі США представлено проєкт резолюції на підтримку України

Київ • УНН

 • 47054 перегляди

До Палати представників внесено проєкт резолюції щодо вшанування жертв України та засудження російської агресії. Документ підтверджує підтримку України та закликає рф виконати міжнародні зобов'язання.

До Палати представників подано проєкт резолюції на підтримку України в обороні від росії. Авторами ініціативи є члени "Українського кокусу" в Конгресі. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає УНН.

У преамбулі проєкта "Про вшанування героїчних жертв народу України через 3 роки після незаконної та неспровокованої війни президента росії владіміра путіна проти України 24 лютого 2022 року та про визнання жахливої ціни злочинів, які росія вчинила проти людства, в ході своєї агресії" зазначено, що, зокрема:

Вторгнення рф до України розпочалось в 2014 році;

  • 24 лютого 2022 року путін та його адміністрація розпочали повномасштабне вторгнення в Україну;
    • вторгнення рф в Україну спрямоване на досягнення мети путіна щодо захоплення всієї суверенної України;
      • понад 12 000 мирних жителів були вбиті та майже 29 178 отримали поранення внаслідок агресивної війни росії;
        • понад 19 000 дітей, які народилися в Україні, були незаконно викрадені рф та її симпатиками та вивезені з метою перетворення їх на російських громадян;
          • загальна вартість прямих збитків і руйнувань України оцінюється в понад 400 000 000 000 доларів.

            У резолютивній частині документа відзначається, що Палата, зокрема:

            • підтверджує свою відданість народу України та рішучу підтримку України;
              • однозначно засуджує путіна та його авторитарний режим;
                • висловлює необхідність відновлення українського контролю над українськими територіями;
                  • підтверджує важливість Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та закликає росію виконати свої попередні зобов’язання.

                    Нагадаємо

                    Посольство України в США працює над організацією зустрічей команд перзидента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Також посольство має гарні контакти із держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

                    Лілія Подоляк

                    Лілія Подоляк

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