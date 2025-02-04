Посольство України в США працює над організацією зустрічей Зеленського і Трампа - посолка України

Посольство України в США працює над організацією зустрічей команд перзидента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Про це повідомила посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному", пише УНН.

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Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України [у команді нового президента США - ред.] набагато більше, ніж в інших країн - зазначила Макарова відповідаючи на питання про зустрічі президентів двох країн.

Крім того, вона додала, що посольство України в США має гарні контакти із держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Нагадаємо

Раніше УНН вже повідомляв, що українська сторона узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Дональда Трампа. Візит спецпредставника США Келлога до України залишається на порядку денному та готується МЗС.