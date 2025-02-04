Посольство Украины в США работает над организацией встреч Зеленского и Трампа - посол Украины

Посольство Украины в США работает над организацией встреч команд перзидента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью проекту «Карпьяк на Суспільному», пишет УНН.

Детали

Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время. Контактов у Украины [в команде нового президента США - ред.] гораздо больше, чем у других стран - отметила Макарова отвечая на вопрос о встречах президентов двух стран.

Кроме того, она добавила, что посольство Украины в США имеет хорошие контакты с госсекретарем Рубио и советником по нацбезопасности Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

Напомним

Ранее УНН уже сообщал, что украинская сторона согласовывает график встреч с администрацией Дональда Трампа. Визит спецпредставителя США Келлога в Украину остается на повестке дня и готовится МИД.