Україна узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ 

Україна узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа. Про це повідомили джерела Суспільного в Офісі президента, передає УНН.

Деталі

Напередодні Трамп заявляв, що переговори з Україною та росією проходять "досить добре".

"... українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Дональда Трампа", - повідомляє ЗМІ.

Доповнення

23 січня в МЗС України підтвердили, що візит Келлога до України залишається на порядку денному. Як зазначили в українському МЗС, підготовка до візиту триває, і він стане важливою частиною дипломатичних зусиль для посилення співпраці між Україною та США.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Трамп анонсував серію зустрічей з представниками України та росії та "різними сторонами".