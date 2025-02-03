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Україна узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ 

Київ • УНН

 • 33782 перегляди

Українська сторона узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Дональда Трампа. Візит спецпредставника США Келлога до України залишається на порядку денному та готується МЗС.

Україна узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа. Про це повідомили джерела Суспільного в Офісі президента, передає УНН.

Деталі 

Напередодні Трамп заявляв, що переговори з Україною та росією проходять "досить добре".

"... українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Дональда Трампа", - повідомляє ЗМІ.

Доповнення 

23 січня в МЗС України підтвердили, що візит Келлога до України залишається на порядку денному. Як зазначили в українському МЗС, підготовка до візиту триває, і він стане важливою частиною дипломатичних зусиль для посилення співпраці між Україною та США.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Трамп анонсував серію зустрічей з представниками України та росії та "різними сторонами".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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