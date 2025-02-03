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Украина согласовывает график встреч с администрацией Трампа - СМИ

Киев  •  УНН

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Украинская сторона согласовывает график встреч с администрацией Дональда Трампа. Визит спецпредставителя США Келлога в Украину остается на повестке дня и готовится МИД.

Украина согласовывает график встреч с администрацией Трампа. Об этом сообщили источники Суспільного в Офисе президента, передает УНН.

Детали 

Накануне Трамп заявлял, что переговоры с Украиной и россией проходят "достаточно хорошо".

"...украинская сторона сейчас согласовывает график встреч с администрацией Дональда Трампа", - сообщает СМИ.

Дополнение 

23 января в МИД Украины подтвердили, что визит Келлога в Украину остается на повестке дня. Как отметили в украинском МИД, подготовка к визиту продолжается, и он станет важной частью дипломатических усилий для усиления сотрудничества между Украиной и США.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Трамп анонсировал серию встреч с представителями Украины и России и "различными сторонами".

Алина Волянская

Алина Волянская

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