В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины
Киев • УНН
В Палату представителей внесен проект резолюции о чествовании жертв Украины и осуждении российской агрессии. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает рф выполнить международные обязательства.
В Палату представителей подан проект резолюции в поддержку Украины в обороне от россии. Авторами инициативы являются члены "Украинского кокуса" в Конгрессе. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.
В преамбуле проекта "О чествовании героических жертв народа Украины через 3 года после незаконной и неспровоцированной войны президента России Владимира Путина против Украины 24 февраля 2022 года и о признании ужасной цены преступлений, которые россия совершила против человечества, в ходе своей агрессии" указано, что, в частности:
Вторжение рф в Украину началось в 2014 году;
- 24 февраля 2022 года путин и его администрация начали полномасштабное вторжение в Украину;
- вторжение рф в Украину направлено на достижение цели путина по захвату всей суверенной Украины;
- более 12 000 мирных жителей были убиты и почти 29 178 получили ранения в результате агрессивной войны России;
- более 19 000 детей, родившихся в Украине, были незаконно похищены рф и ее сторонниками и вывезены с целью превращения их в российских граждан;
- общая стоимость прямых убытков и разрушений Украины оценивается в более 400 000 000 000 долларов.
В резолютивной части документа отмечается, что Палата, в частности:
- подтверждает свою преданность народу Украины и решительную поддержку Украины;
- однозначно осуждает Путина и его авторитарный режим;
- выражает необходимость восстановления украинского контроля над украинскими территориями;
- подтверждает важность Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и призывает россию выполнить свои предыдущие обязательства.
Напомним
Посольство Украины в США работает над организацией встреч команд президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио и советником по нацбезопасности Майком Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.