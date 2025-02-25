В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

ukenru
Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 5070 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 10917 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 34870 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
17:37 • 55696 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
16:37 • 68400 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
16:22 • 68760 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
15:51 • 67942 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
15:30 • 62672 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105372 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 108664 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

25 февраля, 11:51 • 42821 просмотра
Буданов объяснил, при каких условиях Польша может стать следующей целью для рф

Буданов объяснил, при каких условиях Польша может стать следующей целью для рф

25 февраля, 12:34 • 31081 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 100454 просмотра
Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

25 февраля, 14:08 • 24975 просмотра
Британия инициирует встречу европейских лидеров для обсуждения войны в Украине

Британия инициирует встречу европейских лидеров для обсуждения войны в Украине

25 февраля, 14:24 • 24223 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 138130 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 192416 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 270969 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 274374 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 248784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 100454 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 110335 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 111227 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 134628 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 146946 просмотра
Актуальное
В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

В Конгрессе США представлен проект резолюции в поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 11517 просмотра

Read in English

В Палату представителей внесен проект резолюции о чествовании жертв Украины и осуждении российской агрессии. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает рф выполнить международные обязательства.

В Палату представителей подан проект резолюции в поддержку Украины в обороне от россии. Авторами инициативы являются члены "Украинского кокуса" в Конгрессе. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

В преамбуле проекта "О чествовании героических жертв народа Украины через 3 года после незаконной и неспровоцированной войны президента России Владимира Путина против Украины 24 февраля 2022 года и о признании ужасной цены преступлений, которые россия совершила против человечества, в ходе своей агрессии" указано, что, в частности:

Вторжение рф в Украину началось в 2014 году;

  • 24 февраля 2022 года путин и его администрация начали полномасштабное вторжение в Украину;
    • вторжение рф в Украину направлено на достижение цели путина по захвату всей суверенной Украины;
      • более 12 000 мирных жителей были убиты и почти 29 178 получили ранения в результате агрессивной войны России;
        • более 19 000 детей, родившихся в Украине, были незаконно похищены рф и ее сторонниками и вывезены с целью превращения их в российских граждан;
          • общая стоимость прямых убытков и разрушений Украины оценивается в более 400 000 000 000 долларов.

            В резолютивной части документа отмечается, что Палата, в частности:

            • подтверждает свою преданность народу Украины и решительную поддержку Украины;
              • однозначно осуждает Путина и его авторитарный режим;
                • выражает необходимость восстановления украинского контроля над украинскими территориями;
                  • подтверждает важность Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и призывает россию выполнить свои предыдущие обязательства.

                    Напомним

                    Посольство Украины в США работает над организацией встреч команд президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также посольство имеет хорошие контакты с госсекретарем Марко Рубио и советником по нацбезопасности Майком Волцом, с которыми работало еще до избрания Трампа.

                    Лилия Подоляк

                    Лилия Подоляк

                    Войнаполитика
                    palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
                    kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
                    donald-trampДональд Трамп
                    volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
                    soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
                    ukrainaУкраина

                    Обратиться по вопросам размещения рекламы