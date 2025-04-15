Берні Сандерс

На фестивалі Coachella 2025, The Prodigy вшанували пам’ять Кіта Флінта лазерним силуетом під час виконання треку Firestarter. Це
вже не вперше гурт використовує таку візуалізацію на концертах.
Сенатор Сандерс виступив на фестивалі Coachella з промовою до молоді, закликавши їх боротися за економічну, соціальну та расову справедливість, а також проти зміни клімату.
П'ять різних резолюцій щодо підтримки України були заблоковані республіканською більшістю в Сенаті США. Документи, подані
демократами та Берні Сандерсом, містили заклик засудити вторгнення РФ та підтвердити підтримку України.
Американський Сенат проголосував проти двох резолюцій, які мали на меті обмежити постачання танкових та мінометних снарядів Ізраїлю. Ініціативи сенатора Берні Сандерса не отримали підтримки більшості через стурбованість безпекою Ізраїлю.
FOX News Media запропонувала провести дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 17 вересня в Пенсильванії. Трамп заявив про готовність до дебатів, але згодом уточнив, що погодився лише на дебати з Джо Байденом.