Маск після розмови з Моді про технології запланував відвідати Індію
Київ • УНН
Мільярдер Ілон Маск планує відвідати Індію цього року. Це сталося після розмови з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, де обговорювалася співпраця у сфері технологій.
Мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), заявив, що планує відвідати Індію цього року, після розмови з прем’єр-міністром країни Нарендрою Моді, який назвав однією з тем обговорення технології. Про це Маск написав у своїй соцмережі Х, передає УНН.
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"Для мене було честю поспілкуватися з прем'єр-міністром Моді. Я з нетерпінням можливості відвідати Індію пізніше цього року", - написав Маск.
Раніше Моді написав, що обговорив із Маском різні питання, у тому числі теми, які обговорювалися під час зустрічі у Вашингтоні на початку цього року.
"Ми обговорили величезний потенціал для співпраці у сфері технологій та інновацій. Індія залишається відданою просуванню наших партнерських відносин з США в цих сферах", - написав Моді у X.
Нагадаємо
Сенатор США від штату Вермонт Берні Сандерс порівняв Дональда Трампа, Ілона Маска і низку американських олігархів, з "наркоманами" і назвав їх "жадібними".