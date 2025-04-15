"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США від штату Вермонт Берні Сандерс порівняв Дональда Трампа, Ілона Маска і низку американських олігархів, з "наркоманами" і назвав їх "жадібними". Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Слова сенатора пролунали під час мітингу в штаті Айдахо. Сандерс назвав Маска, Трампа "жадібними людьми" і порівняв їхні дії і бажання з наркозалежністю.

Ці хлопці мають серйозну проблему з залежністю. І знаєте, що це? Це жадібність. Вони як наркомани на героїні. Вони не можуть контролювати себе. Їм потрібно все більше і більше, і їм байдуже, кого вони топчуть на шляху до ще одного мільярда доларів. Тому ми будемо вирішувати їхні проблеми з залежністю