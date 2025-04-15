"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"
Київ • УНН
Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Сенатор США від штату Вермонт Берні Сандерс порівняв Дональда Трампа, Ілона Маска і низку американських олігархів, з "наркоманами" і назвав їх "жадібними". Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
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Слова сенатора пролунали під час мітингу в штаті Айдахо. Сандерс назвав Маска, Трампа "жадібними людьми" і порівняв їхні дії і бажання з наркозалежністю.
Ці хлопці мають серйозну проблему з залежністю. І знаєте, що це? Це жадібність. Вони як наркомани на героїні. Вони не можуть контролювати себе. Їм потрібно все більше і більше, і їм байдуже, кого вони топчуть на шляху до ще одного мільярда доларів. Тому ми будемо вирішувати їхні проблеми з залежністю
Він додав, що зараз американському суспільству треба позбутися "влади великого гроша".
Бернард Сандерс є сенатором США від штату Вермонт з 2007 року. Він пов’язаний з Демократичною партією, брав участь у президентських праймериз Демократичної партії 2016 року, але поступився Гілларі Клінтон.
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