"Словно сидят на героине". Сенатор США сравнил Трампа и Маска с "жадными наркоманами"
Киев • УНН
Сенатор США Берни Сандерс заявил, что Трамп, Маск и другие олигархи имеют зависимость от жадности. Он сравнил их с наркоманами, которые стремятся ко все большему обогащению.
Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс сравнил Дональда Трампа, Илона Маска и ряд американских олигархов с "наркоманами" и назвал их "жадными". Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
Детали
Слова сенатора прозвучали во время митинга в штате Айдахо. Сандерс назвал Маска, Трампа "жадными людьми" и сравнил их действия и желания с наркозависимостью.
У этих ребят серьезная проблема с зависимостью. И знаете, что это? Это жадность. Они как наркоманы на героине. Они не могут контролировать себя. Им нужно все больше и больше, и им все равно, кого они топчут на пути к еще одному миллиарду долларов. Поэтому мы будем решать их проблемы с зависимостью
Он добавил, что сейчас американскому обществу нужно избавиться от "власти больших денег".
Бернард Сандерс является сенатором США от штата Вермонт с 2007 года. Он связан с Демократической партией, участвовал в президентских праймериз Демократической партии 2016 года, но уступил Хиллари Клинтон.
Напомним
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, а также президента Украины Владимира Зеленского в российско-украинской войне. Он добавил, что если бы он был президентом, войны бы не было.