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"Словно сидят на героине". Сенатор США сравнил Трампа и Маска с "жадными наркоманами"

Киев • УНН

 • 5240 просмотра

Сенатор США Берни Сандерс заявил, что Трамп, Маск и другие олигархи имеют зависимость от жадности. Он сравнил их с наркоманами, которые стремятся ко все большему обогащению.

"Словно сидят на героине". Сенатор США сравнил Трампа и Маска с "жадными наркоманами"

Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс сравнил Дональда Трампа, Илона Маска и ряд американских олигархов с "наркоманами" и назвал их "жадными". Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Слова сенатора прозвучали во время митинга в штате Айдахо. Сандерс назвал Маска, Трампа "жадными людьми" и сравнил их действия и желания с наркозависимостью.

У этих ребят серьезная проблема с зависимостью. И знаете, что это? Это жадность. Они как наркоманы на героине. Они не могут контролировать себя. Им нужно все больше и больше, и им все равно, кого они топчут на пути к еще одному миллиарду долларов. Поэтому мы будем решать их проблемы с зависимостью

- сказал Сандерс.

Он добавил, что сейчас американскому обществу нужно избавиться от "власти больших денег".

Бернард Сандерс является сенатором США от штата Вермонт с 2007 года. Он связан с Демократической партией, участвовал в президентских праймериз Демократической партии 2016 года, но уступил Хиллари Клинтон.

Напомним

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, а также президента Украины Владимира Зеленского в российско-украинской войне. Он добавил, что если бы он был президентом, войны бы не было.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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