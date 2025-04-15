"Словно сидят на героине". Сенатор США сравнил Трампа и Маска с "жадными наркоманами"

Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс сравнил Дональда Трампа, Илона Маска и ряд американских олигархов с "наркоманами" и назвал их "жадными". Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Слова сенатора прозвучали во время митинга в штате Айдахо. Сандерс назвал Маска, Трампа "жадными людьми" и сравнил их действия и желания с наркозависимостью.

У этих ребят серьезная проблема с зависимостью. И знаете, что это? Это жадность. Они как наркоманы на героине. Они не могут контролировать себя. Им нужно все больше и больше, и им все равно, кого они топчут на пути к еще одному миллиарду долларов. Поэтому мы будем решать их проблемы с зависимостью