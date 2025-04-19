Маск после разговора с Моди о технологиях запланировал посетить Индию
Киев • УНН
Миллиардер Илон Маск планирует посетить Индию в этом году. Это произошло после разговора с премьер-министром Нарендрой Моди, где обсуждалось сотрудничество в сфере технологий.
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), заявил, что планирует посетить Индию в этом году, после разговора с премьер-министром страны Нарендрой Моди, который назвал одной из тем обсуждения технологии. Об этом Маск написал в своей соцсети Х, передает УНН.
Детали
"Для меня было честью пообщаться с премьер-министром Моди. Я с нетерпением жду возможности посетить Индию позднее в этом году", - написал Маск.
Ранее Моди написал, что обсудил с Маском различные вопросы, в том числе темы, которые обсуждались во время встречи в Вашингтоне в начале этого года.
"Мы обсудили огромный потенциал для сотрудничества в сфере технологий и инноваций. Индия остается приверженной продвижению наших партнерских отношений с США в этих сферах", - написал Моди в X.
Напомним
Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс сравнил Дональда Трампа, Илона Маска и ряд американских олигархов, с "наркоманами" и назвал их "жадными".