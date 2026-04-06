У США розкритикували заяви Трампа про Іран через лайку та агресивну риторику

У США демократи та окремі республіканці публічно розкритикували президента Дональда Трампа після його різких і нецензурних заяв на адресу Ірану. Частина політиків назвала таку риторику неприйнятною для глави держави та небезпечною на тлі війни, повідомляють американські медіа і пише УНН.

Приводом стали дописи Трампа у соцмережі Truth Social, де він, зокрема, назвав іранців "божевільними покидьками". Після цього хвиля критики пролунала не лише від демократів, а й від окремих представників Республіканської партії.

Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент "кричав, як божевільний". Сенатор Кріс Мерфі назвав заяви Трампа абсурдними, а Берні Сандерс написав, що йдеться про "маячню небезпечної та психічно неврівноваженої людини".

Критика пролунала і від республіканців

Республіканський конгресмен Дон Бейкон заявив, що американці не хочуть бачити свого президента "непристойним". За його словами, самоконтроль є частиною лідерства.

Колишня союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін також різко висловилася щодо президента, написавши в соцмережі X, що той "збожеволів".

Заяви Трампа пролунали на тлі подальшої ескалації довкола Ірану, що лише посилило політичну напругу всередині США. Частина критиків уже прямо закликає до дій Конгресу, вважаючи, що риторика президента лише поглиблює кризу.

Трамп різко пригрозив Ірану через Ормузьку протоку та анонсував "день ударів"