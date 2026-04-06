$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
3.5м/с
54%
748мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Юлія Свириденко
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 20582 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 37167 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 38965 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 50565 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 64683 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Dassault Rafale
«Калібр» (сімейство ракет)

У США розкритикували заяви Трампа про Іран через лайку та агресивну риторику

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Демократи та республіканці назвали агресивну риторику Трампа небезпечною та неприйнятною. Політики занепокоєні через його психічний стан та ескалацію.

У США демократи та окремі республіканці публічно розкритикували президента Дональда Трампа після його різких і нецензурних заяв на адресу Ірану. Частина політиків назвала таку риторику неприйнятною для глави держави та небезпечною на тлі війни, повідомляють американські медіа і пише УНН.

Деталі

Приводом стали дописи Трампа у соцмережі Truth Social, де він, зокрема, назвав іранців "божевільними покидьками". Після цього хвиля критики пролунала не лише від демократів, а й від окремих представників Республіканської партії.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент "кричав, як божевільний". Сенатор Кріс Мерфі назвав заяви Трампа абсурдними, а Берні Сандерс написав, що йдеться про "маячню небезпечної та психічно неврівноваженої людини".

Критика пролунала і від республіканців

Республіканський конгресмен Дон Бейкон заявив, що американці не хочуть бачити свого президента "непристойним". За його словами, самоконтроль є частиною лідерства.

Колишня союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін також різко висловилася щодо президента, написавши в соцмережі X, що той "збожеволів".

Заяви Трампа пролунали на тлі подальшої ескалації довкола Ірану, що лише посилило політичну напругу всередині США. Частина критиків уже прямо закликає до дій Конгресу, вважаючи, що риторика президента лише поглиблює кризу.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Соціальна мережа
Берні Сандерс
Демократична партія США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Республіканська партія США
Конгрес США
Дональд Трамп
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки
Іран