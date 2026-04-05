Трамп різко пригрозив Ірану через Ормузьку протоку та анонсував "день ударів"
Київ • УНН
Дональд Трамп вимагає негайно відкрити Ормузьку протоку під загрозою знищення мостів та електростанцій. Президент США анонсував удари на вівторок.
Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо ситуації навколо Ормузької протоки, фактично пригрозивши Ірану наслідками у разі її подальшого блокування. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
Відкрийте цей пролив негайно, божевільні покидьки, інакше будете жити у пеклі - побачите самі
За словами Трампа, найближчим часом можливі масштабні удари по інфраструктурі.
У вівторок в Ірані буде і "день електростанцій", і "день мостів" - усе разом. Нічого подібного ви ще не бачили
Його заява пролунала на тлі загострення ситуації в регіоні та дискусій щодо можливого силового розблокування стратегічного морського маршруту.
