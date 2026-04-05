Трамп різко пригрозив Ірану через Ормузьку протоку та анонсував "день ударів"

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо ситуації навколо Ормузької протоки, фактично пригрозивши Ірану наслідками у разі її подальшого блокування. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.

Відкрийте цей пролив негайно, божевільні покидьки, інакше будете жити у пеклі - побачите самі - написав президент.

За словами Трампа, найближчим часом можливі масштабні удари по інфраструктурі.

У вівторок в Ірані буде і "день електростанцій", і "день мостів" - усе разом. Нічого подібного ви ще не бачили - заявив він.

Його заява пролунала на тлі загострення ситуації в регіоні та дискусій щодо можливого силового розблокування стратегічного морського маршруту.

