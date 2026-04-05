Іран заявив про знищення двох літаків і двох гелікоптерів США

Київ • УНН

 • 3518 перегляди

Іранські військові заявили про збиття двох літаків C-130 та двох гелікоптерів Black Hawk. Також повідомляється про знищення безпілотників Hermes та MQ-9.

Іран заявив про знищення двох літаків і двох гелікоптерів США

В Ірані стверджують, що знищили два військово-транспортних літаки США та два гелікоптери у час, коли тривала американська місія з порятунку пілота збитого F-15. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Речник об’єднаного командування ЗС Ірану заявив, нібито іранські військові знищили чотири американських літаки й гелікоптери у той час, коли тривала операція США з пошуку другого члена екіпажу зі збитого F-15.

Додаткові розслідування експертів на місці виявили, що нашими силами було знищено два військово-транспортних літаки C-130 та два гелікоптери Black Hawk американської армії

- заявив він.

В окремих заявах армії Ірану та Корпусу вартових ісламської революції заявили про нібито знищення ізраїльського безпілотника Hermes-900 та американського безпілотника ⁠MQ-9 у провінції Ісфахан. 

Нагадаємо

Командос США успішно евакуювали другого члена екіпажу збитого винищувача з території Ірану. Операція завершена, усі залучені сили залишили країну.

Ольга Розгон

