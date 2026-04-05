Иран заявил об уничтожении двух самолетов и двух вертолетов США
УНН
Иранские военные заявили о сбитии двух самолетов C-130 и двух вертолетов Black Hawk. Также сообщается об уничтожении беспилотников Hermes и MQ-9.
В Иране утверждают, что уничтожили два военно-транспортных самолета США и два вертолета во время американской миссии по спасению пилота сбитого F-15. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Представитель объединенного командования ВС Ирана заявил, якобы иранские военные уничтожили четыре американских самолета и вертолета в то время, когда продолжалась операция США по поиску второго члена экипажа со сбитого F-15.
Дополнительные расследования экспертов на месте выявили, что нашими силами были уничтожены два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk американской армии
В отдельных заявлениях армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции заявили о якобы уничтожении израильского беспилотника Hermes-900 и американского беспилотника MQ-9 в провинции Исфахан.
Коммандос США успешно эвакуировали второго члена экипажа сбитого истребителя с территории Ирана. Операция завершена, все задействованные силы покинули страну.