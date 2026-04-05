Трамп резко пригрозил Ирану из-за Ормузского пролива и анонсировал "день ударов"

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно ситуации вокруг Ормузского пролива, фактически пригрозив Ирану последствиями в случае его дальнейшего блокирования. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.

Откройте этот пролив немедленно, сумасшедшие подонки, иначе будете жить в аду - увидите сами

По словам Трампа, в ближайшее время возможны масштабные удары по инфраструктуре.

Во вторник в Иране будет и "день электростанций", и "день мостов" - все вместе. Ничего подобного вы еще не видели