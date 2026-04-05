Трамп резко пригрозил Ирану из-за Ормузского пролива и анонсировал "день ударов"
Дональд Трамп требует немедленно открыть Ормузский пролив под угрозой уничтожения мостов и электростанций. Президент США анонсировал удары на вторник.
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно ситуации вокруг Ормузского пролива, фактически пригрозив Ирану последствиями в случае его дальнейшего блокирования. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает УНН.
Откройте этот пролив немедленно, сумасшедшие подонки, иначе будете жить в аду - увидите сами
По словам Трампа, в ближайшее время возможны масштабные удары по инфраструктуре.
Во вторник в Иране будет и "день электростанций", и "день мостов" - все вместе. Ничего подобного вы еще не видели
Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе и дискуссий относительно возможного силового разблокирования стратегического морского маршрута.
Иран заявил об уничтожении двух самолетов и двух вертолетов США05.04.26, 15:42 • 1094 просмотра