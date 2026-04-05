$43.8150.46
ukenru
04:08 • 2266 перегляди
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
4.5м/с
54%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Берні Сандерс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 22093 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 38145 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39774 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51332 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65391 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136
The New York Times

Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 12371 перегляди

Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану щодо відкриття Ормузької протоки під загрозою руйнування інфраструктури. Він пригрозив знищенням мостів.

Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки

Президент Трамп пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо керівництво країни не погодиться відкрити Ормузьку протоку до вечора вівторка, посилюючи тиск на Тегеран. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Якщо вони не підуть назустріч, якщо захочуть тримати її закритою, вони втратять кожну електростанцію та всі інші об’єкти по всій країні

-  заявив Трамп в інтерв’ю The Wall Street Journal у неділю, яке тривало вісім хвилин.

На запитання, коли, на його думку, закінчиться війна, Трамп відповів: "Я повідомлю вам дуже скоро".

Але ми перебуваємо в дуже сильній позиції, і цій країні знадобиться 20 років на відновлення, якщо їй пощастить, якщо в неї взагалі залишиться країна. І якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не залишиться жодної електростанції і жодного вцілілого мосту

- сказав він.

На запитання, чи турбує його, що населення Ірану — країни з 93 мільйонами людей — може постраждати від ударів по цивільній інфраструктурі, Трамп відповів: "Ні, вони хочуть, щоб ми це зробили", стверджуючи, що іранці "живуть у пеклі".

Доповнення

У дописі в соцмережі в неділю Трамп також пригрозив знищити електростанції та мости Ірану у вівторок, якщо Ормузька протока не буде відкрита. Водночас він не навів детальної інформації про масштаби можливих атак.

Згідно з міжнародним правом, військові можуть завдавати ударів по цивільних електростанціях та іншій ключовій інфраструктурі лише у випадку, якщо вони сприяють військовим операціям і шкода для цивільного населення мінімізується.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що радники Трампа вважають подібні точкові удари допустимими, оскільки вони мають на меті обмежити можливості Тегерана зі створення ракет, дронів і ядерної зброї. Водночас масштабні удари по електростанціях і мостах, незалежно від їхньої військової цінності, викликають юридичні та гуманітарні питання.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дональд Трамп
Іран