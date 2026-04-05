Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки

Президент Трамп пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо керівництво країни не погодиться відкрити Ормузьку протоку до вечора вівторка, посилюючи тиск на Тегеран. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Якщо вони не підуть назустріч, якщо захочуть тримати її закритою, вони втратять кожну електростанцію та всі інші об’єкти по всій країні - заявив Трамп в інтерв’ю The Wall Street Journal у неділю, яке тривало вісім хвилин.

На запитання, коли, на його думку, закінчиться війна, Трамп відповів: "Я повідомлю вам дуже скоро".

Але ми перебуваємо в дуже сильній позиції, і цій країні знадобиться 20 років на відновлення, якщо їй пощастить, якщо в неї взагалі залишиться країна. І якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не залишиться жодної електростанції і жодного вцілілого мосту - сказав він.

На запитання, чи турбує його, що населення Ірану — країни з 93 мільйонами людей — може постраждати від ударів по цивільній інфраструктурі, Трамп відповів: "Ні, вони хочуть, щоб ми це зробили", стверджуючи, що іранці "живуть у пеклі".

Доповнення

У дописі в соцмережі в неділю Трамп також пригрозив знищити електростанції та мости Ірану у вівторок, якщо Ормузька протока не буде відкрита. Водночас він не навів детальної інформації про масштаби можливих атак.

Згідно з міжнародним правом, військові можуть завдавати ударів по цивільних електростанціях та іншій ключовій інфраструктурі лише у випадку, якщо вони сприяють військовим операціям і шкода для цивільного населення мінімізується.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що радники Трампа вважають подібні точкові удари допустимими, оскільки вони мають на меті обмежити можливості Тегерана зі створення ракет, дронів і ядерної зброї. Водночас масштабні удари по електростанціях і мостах, незалежно від їхньої військової цінності, викликають юридичні та гуманітарні питання.

