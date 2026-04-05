Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива

5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 72889 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 86577 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 107123 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 92531 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 96722 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51181 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105239 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37004 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85122 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Конго будет принимать депортированных из США лиц из третьих стран5 апреля, 17:07 • 6798 просмотра
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива5 апреля, 17:41 • 11567 просмотра
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 10526 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 6188 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 5442 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 86574 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 96719 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105235 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85119 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 84758 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 20784 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37287 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39076 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50677 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64783 просмотра
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 11612 просмотра

Дональд Трамп выдвинул ультиматум Тегерану по открытию Ормузского пролива под угрозой разрушения инфраструктуры. Он пригрозил уничтожением мостов.

Президент Трамп пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если руководство страны не согласится открыть Ормузский пролив до вечера вторника, усиливая давление на Тегеран. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Если они не пойдут навстречу, если захотят держать его закрытым, они потеряют каждую электростанцию и все другие объекты по всей стране

- заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal в воскресенье, которое длилось восемь минут.

На вопрос, когда, по его мнению, закончится война, Трамп ответил: "Я сообщу вам очень скоро".

Но мы находимся в очень сильной позиции, и этой стране понадобится 20 лет на восстановление, если ей повезет, если у нее вообще останется страна. И если они ничего не сделают до вечера вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного уцелевшего моста

- сказал он.

На вопрос, беспокоит ли его, что население Ирана — страны с 93 миллионами человек — может пострадать от ударов по гражданской инфраструктуре, Трамп ответил: "Нет, они хотят, чтобы мы это сделали", утверждая, что иранцы "живут в аду".

Дополнение

В сообщении в соцсети в воскресенье Трамп также пригрозил уничтожить электростанции и мосты Ирана во вторник, если Ормузский пролив не будет открыт. В то же время он не привел подробной информации о масштабах возможных атак.

Согласно международному праву, военные могут наносить удары по гражданским электростанциям и другой ключевой инфраструктуре только в случае, если они способствуют военным операциям и ущерб для гражданского населения минимизируется.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что советники Трампа считают подобные точечные удары допустимыми, поскольку они имеют целью ограничить возможности Тегерана по созданию ракет, дронов и ядерного оружия. В то же время масштабные удары по электростанциям и мостам, независимо от их военной ценности, вызывают юридические и гуманитарные вопросы.

