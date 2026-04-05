Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива

Президент Трамп пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если руководство страны не согласится открыть Ормузский пролив до вечера вторника, усиливая давление на Тегеран. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Если они не пойдут навстречу, если захотят держать его закрытым, они потеряют каждую электростанцию и все другие объекты по всей стране - заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal в воскресенье, которое длилось восемь минут.

На вопрос, когда, по его мнению, закончится война, Трамп ответил: "Я сообщу вам очень скоро".

Но мы находимся в очень сильной позиции, и этой стране понадобится 20 лет на восстановление, если ей повезет, если у нее вообще останется страна. И если они ничего не сделают до вечера вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного уцелевшего моста - сказал он.

На вопрос, беспокоит ли его, что население Ирана — страны с 93 миллионами человек — может пострадать от ударов по гражданской инфраструктуре, Трамп ответил: "Нет, они хотят, чтобы мы это сделали", утверждая, что иранцы "живут в аду".

Дополнение

В сообщении в соцсети в воскресенье Трамп также пригрозил уничтожить электростанции и мосты Ирана во вторник, если Ормузский пролив не будет открыт. В то же время он не привел подробной информации о масштабах возможных атак.

Согласно международному праву, военные могут наносить удары по гражданским электростанциям и другой ключевой инфраструктуре только в случае, если они способствуют военным операциям и ущерб для гражданского населения минимизируется.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что советники Трампа считают подобные точечные удары допустимыми, поскольку они имеют целью ограничить возможности Тегерана по созданию ракет, дронов и ядерного оружия. В то же время масштабные удары по электростанциям и мостам, независимо от их военной ценности, вызывают юридические и гуманитарные вопросы.

