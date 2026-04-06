В США раскритиковали заявления Трампа об Иране из-за ругани и агрессивной риторики
Демократы и республиканцы назвали агрессивную риторику Трампа опасной и неприемлемой. Политики обеспокоены его психическим состоянием и эскалацией.
В США демократы и отдельные республиканцы публично раскритиковали президента Дональда Трампа после его резких и нецензурных заявлений в адрес Ирана. Часть политиков назвала такую риторику неприемлемой для главы государства и опасной на фоне войны, сообщают американские медиа и пишет УНН.
Поводом стали сообщения Трампа в соцсети Truth Social, где он, в частности, назвал иранцев "сумасшедшими подонками". После этого волна критики прозвучала не только от демократов, но и от отдельных представителей Республиканской партии.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президент "кричал, как сумасшедший". Сенатор Крис Мерфи назвал заявления Трампа абсурдными, а Берни Сандерс написал, что речь идет о "бреде опасного и психически неуравновешенного человека".
Критика прозвучала и от республиканцев
Республиканский конгрессмен Дон Бэкон заявил, что американцы не хотят видеть своего президента "непристойным". По его словам, самоконтроль является частью лидерства.
Бывшая союзница Трампа Марджори Тейлор Грин также резко высказалась в отношении президента, написав в соцсети X, что тот "сошел с ума".
Заявления Трампа прозвучали на фоне дальнейшей эскалации вокруг Ирана, что лишь усилило политическое напряжение внутри США. Часть критиков уже прямо призывает к действиям Конгресса, считая, что риторика президента лишь усугубляет кризис.
