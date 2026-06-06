Под Запорожьем российский FPV-дрон попал в маршрутку и убил 56-летнего водителя
Киев • УНН
В поселке Кушугум в Запорожской области российский FPV-дрон атаковал маршрутное такси. В результате вражеского удара погиб 56-летний водитель транспортного средства.
В субботу, 6 июня, в результате российской атаки погиб мужчина в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Погиб 56-летний мужчина в результате вражеской атаки. россияне выследили FPV-дроном маршрутное такси в поселке Кушугум. К сожалению, водитель погиб
Напомним
В субботу, 6 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар пришелся в крышу супермаркета. Также в результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив.