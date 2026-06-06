Богдан Курас возглавил 28 ОМБр ВСУ вместо Анатолия Куликовского

В 28 отдельной механизированной бригаде сменили командира - вместо Анатолия Куликовского им стал подполковник Богдан Курас. Данное подразделение сдерживает продвижение россиян в Константиновке, сообщает УНН со ссылкой на сообщение 28 ОМБр в Facebook.

Жизнь ставит нам новые вызовы, которые нужно преодолевать достойно. Где бы каждый из нас ни находился. Получил назначение на новую должность для усиления на другом направлении, где буду внедрять весь опыт, знания и умения. Время, которое мы прожили вместе, навсегда запечатлено в моем сердце