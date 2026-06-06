Богдан Курас возглавил 28 ОМБр ВСУ вместо Анатолия Куликовского
Киев • УНН
Подполковник Богдан Курас возглавил 28 ОМБр вместо Анатолия Куликовского. Подразделение в данный момент сдерживает продвижение российских войск в Константиновке.
В 28 отдельной механизированной бригаде сменили командира - вместо Анатолия Куликовского им стал подполковник Богдан Курас. Данное подразделение сдерживает продвижение россиян в Константиновке, сообщает УНН со ссылкой на сообщение 28 ОМБр в Facebook.
Детали
Жизнь ставит нам новые вызовы, которые нужно преодолевать достойно. Где бы каждый из нас ни находился. Получил назначение на новую должность для усиления на другом направлении, где буду внедрять весь опыт, знания и умения. Время, которое мы прожили вместе, навсегда запечатлено в моем сердце
Куликовский добавил: 28 отдельная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода по итогам 2025 года заняла 13-е место среди всех Сил обороны Украины и 5-е место в Сухопутных войсках по применению подразделений БПЛА.
Дополнительно
По данным на сайте бригады, полковник Анатолий Куликовский с июня 2023 по октябрь 2024 года проходил службу в 28 ОМБр на должности заместителя командира бригады. С октября 2024 года стал командиром 28 ОМБр.
За время прохождения службы награжден орденом "Богдана Хмельницкого" III степени. Принимал участие в боевых действиях на Киевском, Харьковском, Попаснянском, Угледарском и Бахмутском направлениях.
Новый командир - подполковник Богдан Курас - ранее возглавлял 34 отдельный мотопехотный батальон "Волкодавы", который входит в состав 57 отдельной мотопехотной бригады.
Напомним
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