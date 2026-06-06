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В Фонде Пилипа Орлика отобрали финалистов конкурса студенческих эссе об исключении рф из ООН

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Фонд Пилипа Орлика провел конкурс эссе об исключении рф из ООН в рамках инициативы #unrussiaUN. В финал состязания прошли 14 лучших участников.

В Фонде Пилипа Орлика отобрали финалистов конкурса студенческих эссе об исключении рф из ООН
Фото: x.com/denshtilierman

В рамках инициативы #unrussiaUN Фонд Пилипа Орлика провел конкурс студенческих эссе на тему "Возможно ли изгнать россию из ООН?". Об этом сообщил в соцсети "X" совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, принимавший участие в работе жюри, передает УНН.

Детали

По его словам, он лично общался с жюри и читал конкурсные работы.

Я очень рад количеству светлых голов, которые способны погрузиться в такой сложный вопрос. Я рад, что в будущем эти дети будут представлять Украину на международной арене

- написал Штилерман.

В финал конкурса вышли 14 участников: Кардаш Никита, Опанасенко Анастасия, Громык Карина, Костогрызов Евгений, Харченко Кирилл, Кистечок Руслана, Бурдельный Даниил, Фиалковский Дмитрий, Ляшевский Александр, Цымбал Иван, Опанасенко Екатерина, Авдиюк София, Михальчин Мирослав и Ткаченко Артем.

Инициатива #unrussiaUN направлена на продвижение вопроса лишения россии места в Совете Безопасности ООН.

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